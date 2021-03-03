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Общество

Причины ослабления слуха назвала псковский врач

Отоларинголог, врач-сурдолог Псковской областной клинической больницы Любовь Гусева назвала в эфире проекта ПАИ-live 3 марта причины ослабления слуха.

Специалист отметила, что причинами ослабления слуха являются возрастные изменения, хронические заболевания ушей, а также вредные производства и вредные условия жизни.

«Сейчас люди намного чаще стали страдать от тугоухости в результате использования компьютера, телефона и наушников», – подчеркнула врач.

После перенесенного туберкулеза, менингита или пневмонии у человека также может ухудшиться слух. Приём большой дозы антибиотиков и сильнодействующих лекарств также сказывается на слухе, уточнила специалист.

Также Любовь Гусева подчеркнула, что тренировать слух не нужно. Она подчеркнула, что при хороших условиях жизни – чистой среды, хорошей еды и воды – здоровье человека, в том числе и слух, тоже будет хорошим.

«Слушать музыку громко – вредно, – подчеркнула медик. – Не должно быть очень громких звуков, ведь слух человека рассчитан на определенную нагрузку».

В случае повышения нагрузки будет снижение слуха. При этом, как отметила специалист, восстановить слух, как правило, нельзя.

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