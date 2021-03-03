Хозяйка музея: в Изборске рассказали о пушистой сотруднице блинной

15:50, 03 марта 2021, ПАИ

В государственном музее-заповеднике в Изборске есть пушистая сотрудница – кошка Стрелка, которая живёт в блинной. Сотрудники учреждения рассказали о «хозяйке» кафе «Комсомольской правде в Пскове».

Животное подбросили в музей совсем маленьким котенком. Работники не стали выгонять кошку или искать ей новый дом, а оставили жить при кафе. Они назвали питомицу Стрелкой. Псковичам и гостям региона она полюбилась, туристы часто подкармливают её и не могут уехать без памятной фотографии.

Любимое место кошки - на печи в блинной. По мнению гостей кафе, кошка придает кафе невероятно уютную атмосферу. «Мы следим за публикациями в инстаграме по хештегам #изборск. Так вот, кошка там часто мелькает», - рассказали сотрудники музея.

Напомним, усатые стражи есть и в музее-заповеднике «Михайловское» в Пушкиногорском районе. Они охраняют покой усадеб, в которых творил Александр Пушкин, а иногда и выступают в роли «котов учёных».