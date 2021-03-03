0
17:44
МЧС показало секретное убежище в Пскове
17:37
Тугоухость помолодела – ПАИ-live с врачом Псковской областной больницы
17:08
Невельский район становится чище
16:37
Мороз и солнце: какая погода ждёт псковичей в ближайшие дни
16:06
Синоптики прогнозируют на Северо-Западе аномальный холод в праздничные выходные
15:50
Хозяйка музея: в Изборске рассказали о пушистой сотруднице блинной
15:41
«Ушедшие в историю»: сюжет о псковском трамвае вышел на YouTube-канале Travel Together
Еще новости
Общество

Хозяйка музея: в Изборске рассказали о пушистой сотруднице блинной

Фото государственного музея-заповедника в Изборске

В государственном музее-заповеднике в Изборске есть пушистая сотрудница – кошка Стрелка, которая живёт в блинной. Сотрудники учреждения рассказали о «хозяйке» кафе «Комсомольской правде в Пскове».

Животное подбросили в музей совсем маленьким котенком. Работники не стали выгонять кошку или искать ей новый дом, а оставили жить при кафе. Они назвали питомицу Стрелкой. Псковичам и гостям региона она полюбилась, туристы часто подкармливают её и не могут уехать без памятной фотографии.

Любимое место кошки - на печи в блинной. По мнению гостей кафе, кошка придает кафе невероятно уютную атмосферу. «Мы следим за публикациями в инстаграме по хештегам #изборск. Так вот, кошка там часто мелькает», - рассказали сотрудники музея.

Напомним, усатые стражи есть и в музее-заповеднике «Михайловское» в Пушкиногорском районе. Они охраняют покой усадеб, в которых творил Александр Пушкин, а иногда и выступают в роли «котов учёных». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

МЧС показало секретное убежище в Пскове
03 марта 2021
МЧС показало секретное убежище в Пскове
Тугоухость помолодела – ПАИ-live с врачом Псковской областной больницы
03 марта 2021
Тугоухость помолодела – ПАИ-live с врачом Псковской областной больницы
Мороз и солнце: какая погода ждёт псковичей в ближайшие дни
03 марта 2021
Мороз и солнце: какая погода ждёт псковичей в ближайшие дни
Синоптики прогнозируют на Северо-Западе аномальный холод в праздничные выходные
03 марта 2021
Синоптики прогнозируют на Северо-Западе аномальный холод в праздничные выходные
Хозяйка музея: в Изборске рассказали о пушистой сотруднице блинной
03 марта 2021
Хозяйка музея: в Изборске рассказали о пушистой сотруднице блинной
«Ушедшие в историю»: сюжет о псковском трамвае вышел на YouTube-канале Travel Together
03 марта 2021
«Ушедшие в историю»: сюжет о псковском трамвае вышел на YouTube-канале Travel Together
Товары для дачников предлагает магазин «Светофор» на Рижском проспекте в Пскове
03 марта 2021
Товары для дачников предлагает магазин «Светофор» на Рижском проспекте в Пскове
Количество рейдов по соблюдению масочного режима в Пскове увеличат в праздники
03 марта 2021
Количество рейдов по соблюдению масочного режима в Пскове увеличат в праздники

Идет загрузка...