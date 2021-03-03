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Общество

Около 12 километров барьерного ограждения установят на дорогах в четырех районах Псковской области

Заключен еще один контракт на установку и замену оцинкованного металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документ подписали заказчик работ управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») и победитель электронного аукциона ООО «Меганефть». Мероприятие будет проведено в целях повышения безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Барьерное ограждение установят в Пушкиногорском, Новоржевском, Себежском и Плюсском районах на дорогах Пушкинские Горы — Локня, Носово — Зимари — Кашино, Пушкинские Горы — Носово, Пушкинские Горы — Рождество — Велье, Кокорино — Савкина Горка, Поляне — Острие — Позолотино, Пушкинские Горы — Захино — Барабаны, Подкрестье — Гарино, Новоржев — Кудеверь, Новоржев — Опочка, Опочка — Дубровка — граница с Республикой Беларусь, Пустошка — Себеж и Заполье — Гдов.

Всего будет демонтировано 4,2 тысячи метров старого барьерного ограждения и установлено 11,7 тысячи метров нового. Кроме того, ведомость работ предусматривает планировку обочин со срезкой растительного грунта, добавление нового материала и его уплотнение для придания нормативных геометрических параметров.

Стоимость работ оценивается в 28,6 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Срок исполнения контракта — до 1 августа. Гарантия качества на выполненные работы составляет 5 лет со дня приемки работ.

Ранее был заключен контракт на установку и замену 5,7 км барьерного ограждения в Бежаницком и Дновском районах. Поставщиком по итогам электронного аукциона определено АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция».

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