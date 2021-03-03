Более 130 тысяч литовских роз и тюльпанов не пропустили через границу в Себежском районе

15:55, 03 марта 2021, ПАИ

1 марта на российско-латвийской границе в Псковской области в фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» Себежского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни проконтролировали ввоз партии свежих цветов и бутонов в общем количестве 215 165 штук, странами происхождения которых являются Нидерланды и Эквадор. Тюльпаны и розы везли из Литвы в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей растительной продукцией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Специалисты обнаружили 130 775 срезанных цветов, незаявленных в фитосанитарном сертификате. На товар не были предъявлены документы, подтверждающие его происхождение и карантинное состояние. На остальной партии груза частично отсутствовали маркировочные этикетки на упаковках, содержащие информацию о наименовании продукции и стране её происхождения.

Представителю владельца груза выдано предписание о возврате продукции на сопредельную территорию. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.