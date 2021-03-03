По факту ЧП в аудитории ПсковГУ следователи проводят проверку

16:31, 03 марта 2021, ПАИ

В Пскове проводится проверка по факту происшествия в аудитории ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

3 марта 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи трем студентам, которые пострадали в результате инцидента, связанного с проведением химических опытов во время учебных занятий в вузе. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка.

В аудитории в момент опытов по смешиванию химических компонентов произошло разрушение стеклянной колбы, в результате чего её содержимое попало на трех студентов.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего. Три студентки осмотрены медицинскими работниками, две из них уже отправились домой.