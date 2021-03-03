0
17:44
МЧС показало секретное убежище в Пскове
16:31
По факту ЧП в аудитории ПсковГУ следователи проводят проверку
16:03
ДТП стало причиной пробки на Рижском проспекте в Пскове
15:00
На занятии по химии в ПсковГУ произошло ЧП, пострадали три студентки
14:51
Недостроенный дом сгорел в стругокрасненской деревне
13:56
Штраф до 500 тысяч рублей грозит «Двору Подзноева» за рекламу алкоголя в соцсетях
21:47
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
Еще новости
Происшествия

По факту ЧП в аудитории ПсковГУ следователи проводят проверку

В Пскове проводится проверка по факту происшествия в аудитории ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

3 марта 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи трем студентам, которые пострадали в результате инцидента, связанного с проведением химических опытов во время учебных занятий в вузе. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка.

В аудитории в момент опытов по смешиванию химических компонентов произошло разрушение стеклянной колбы, в результате чего её содержимое попало на трех студентов.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего. Три студентки осмотрены медицинскими работниками, две из них уже отправились домой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

МЧС показало секретное убежище в Пскове
03 марта 2021
МЧС показало секретное убежище в Пскове
По факту ЧП в аудитории ПсковГУ следователи проводят проверку
03 марта 2021
По факту ЧП в аудитории ПсковГУ следователи проводят проверку
ДТП стало причиной пробки на Рижском проспекте в Пскове
03 марта 2021
ДТП стало причиной пробки на Рижском проспекте в Пскове
На занятии по химии в ПсковГУ произошло ЧП, пострадали три студентки
03 марта 2021
На занятии по химии в ПсковГУ произошло ЧП, пострадали три студентки
Недостроенный дом сгорел в стругокрасненской деревне
03 марта 2021
Недостроенный дом сгорел в стругокрасненской деревне
Штраф до 500 тысяч рублей грозит «Двору Подзноева» за рекламу алкоголя в соцсетях
03 марта 2021
Штраф до 500 тысяч рублей грозит «Двору Подзноева» за рекламу алкоголя в соцсетях
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
02 марта 2021
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
02 марта 2021
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки

Идет загрузка...