Ансамбль гусляров «Лель» приглашает псковичей на бесплатный концерт

16:36, 03 марта 2021, ПАИ

На бесплатный концерт «Послушай, как гусли звучат» псковичей приглашает ансамбль гусляров «Лель» 4 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Ансамбль гусляров был создан в 1991 году заслуженным работником культуры, основоположником гусельного творчества на Псковщине Вениамином Владимировичем Кричевским. С 1992 года ансамбль возглавляет его ученица – Елена Ленина. Концертмейстер - Илья Хмелев.

В составе ансамбля – дети от 9 до 14 лет. Коллектив неоднократно подтверждал звание «Образцовый детский коллектив», становился участником и победителем музыкальных конкурсов и фестивалей разного уровня.

Вход свободный, начало в 15:30. Адрес Псковской областной научной библиотеки – улица Профсоюзная, 2.