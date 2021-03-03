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Общество

В Великих Луках напомнили горожанам о месте для ТКО

Строительные отходы многие зачастую относят к крупногабаритным отходам, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». Они не влезают в стандартный контейнер, не поддаются сжатию и транспортировке обычным мусоровозом.

При этом, как правило, строительные отходы имеют большой вес, а порой представляют опасность для здоровья человека. Строительные отходы отнесены к отдельной категории и не являются бытовыми, потому должны утилизироваться отдельно.

«В Великих Луках в ходе расчистки подвального помещения дома 54а на пр-те Гагарина сотрудники управляющей компании все строительные отходы, складированные в подвале, вынесли на контейнерную площадку для ТКО, в том числе 16 штук старых оконных рам, доски, битый кирпич и прочий строительный мусор. Высота накопления составляла порядка 1,5 м, площадь — около 10-15 м2», — пишет издание.

Напомним, что плата за вывоз КГО включена в тарифы и нормативы регоператора по обращению с ТКО на территории региона, а строительные отходы не относятся к твёрдым коммунальным отходам и крупногабаритным коммунальным отходам. Их вывоз производится по отдельному договору с регоператором и за дополнительную плату.

 

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