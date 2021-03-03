Вера Емельянова: Никакого взрыва в ПсковГУ не было
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова прокомментировала ЧП, произошедшее 3 марта в ПсковГУ. Происшествие случилось в Институте медицины и экспериментальной биологии университета.
«Официально заявляем: никакого взрыва не было. На занятии по неорганической химии педагог проводил опыт по производству хлора с соблюдением всех методических рекомендаций. В результате эксперимента колба с содержимым разбилась — химические компоненты попали на трёх студенток. Всем девушкам своевременно оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, у двоих — ожог конъюктивы и роговицы глаз, их отпустили домой. Третью пострадавшую доставили в детскую областную больницу. Здоровье всех студенток удовлетворительное. Следственный комитет РФ по Псковской области проводит проверку», — сказала Вера Емельянова.
ЧП в вузе также прокомментировала ректор ПсковГУ Наталья Ильина.