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Вера Емельянова: Никакого взрыва в ПсковГУ не было

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова прокомментировала ЧП, произошедшее 3 марта в ПсковГУ. Происшествие случилось в Институте медицины и экспериментальной биологии университета.

«Официально заявляем: никакого взрыва не было. На занятии по неорганической химии педагог проводил опыт по производству хлора с соблюдением всех методических рекомендаций. В результате эксперимента колба с содержимым разбилась — химические компоненты попали на трёх студенток. Всем девушкам своевременно оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, у двоих — ожог конъюктивы и роговицы глаз, их отпустили домой. Третью пострадавшую доставили в детскую областную больницу. Здоровье всех студенток удовлетворительное. Следственный комитет РФ по Псковской области проводит проверку», — сказала Вера Емельянова.

ЧП в вузе также прокомментировала ректор ПсковГУ Наталья Ильина.


 

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