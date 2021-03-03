Псковичам рассказали, как избежать выпадения детей из окон

23:14, 03 марта 2021, ПАИ

В тёплое время года падение из окон и с балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе СК по Псковской области. Что делать, чтобы избежать трагедии?

«Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребёнок. Не надейтесь на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. В доме, где есть малолетний ребёнок, непременно должны стоять хотя бы фиксаторы – это минимальная защита, так как ребёнок может открыть окно сам», – советуют специалисты.

Также рекомендуется отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. По возможности открывать окна сверху, а не снизу.