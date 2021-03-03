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Общество

Псковский рецидивист получил 22 года колонии за кражу и поджог квартиры

В Пскове мужчина признан виновным в хищении имущества потерпевшей, её убийстве и поджоге с целью сокрытия следов данных преступлений, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе СК РФ по Псковской области.

Правоохранители установили, что ранее судимый пскович в течение декабря 2019 года дважды проник в квартиру дома на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Он залез в жилище через подъездное окно, ведущее на балкон, и украл деньги у хозяйки дома, проигравшись в букмекерском клубе.

В первый раз женщина не заметил злоумышленника, а во второй обнаружила его. Тогда он связал её и задушил. Затем он завладел её имуществом и деньгами. Общая сумма похищенного составила почти 100 000 рублей. Желая уничтожить следы совершённых преступлений, вор поджёг квартиру.

Приговором Псковского областного суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

 

 

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