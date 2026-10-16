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Общество

Грант Росмолодёжи позволил ПсковГУ капитально обновить зал на Некрасова, 24

Капитальный ремонт пространства ПсковГУ на улице Некрасова, 24 (бывший малый зал филармонии) подходит к концу. Ремонт стал возможен благодаря гранту «вМесте» Росмолодёжи, рассказали ПАИ в пресс-службе университета.

  • Капитальный ремонт пространства ПсковГУ на улице Некрасова, 24
    Фото: ПсковГУ
  • Капитальный ремонт пространства ПсковГУ на улице Некрасова, 24
    Фото: ПсковГУ
  • Капитальный ремонт пространства ПсковГУ на улице Некрасова, 24
    Фото: ПсковГУ
  • Капитальный ремонт пространства ПсковГУ на улице Некрасова, 24
    Фото: ПсковГУ

В зале полностью обновили проводку и установили новые современные светильники. Потолок разобрали, заменили стропила и укрепили конструкцию, проложили гидроизоляцию и утеплитель. Кроме того, подрядчик снял паркет, сделал стяжку пола и уложил линолеум. Деревянные двери заменили железными и установили окна ПВХ.

«Мы наносим последние штрихи и готовимся к торжественному открытию нового студенческого пространства. Здесь будет комфортно проводить концерты, деловые встречи, творческие вечера. Новое пространство станет «домом» для студенческих объединений. Ребята смогут приходить сюда на репетиции, устраивать брейнштормы и планёрки для подготовки к мероприятиям. Зал объединит ребят из разных институтов ПсковГУ, станет открытой и доступной площадкой», – рассказал о планах на будущее руководитель проекта «Территория развития», начальник управления по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Василий Демидов.

Добавим, «Территория развития» – один из семи проектов, которые реализуют в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Главной задачей проекта стало создание многофункционального молодёжного офиса. Грант Росмолодёжи открыл для вуза широкие возможности по обновлению пространств, созданию студенческих сообществ и принципиально новой организации работы университетских объединений. Всё это даст толчок для развития молодёжи Псковской области.

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