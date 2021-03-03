0
22:47
Михаил Ведерников поздравил Михаила Мишустина с юбилеем
22:30
Артисты драмтеатра приглашают псковичей в Новый зал на читку пьесы «Человек из Подольска»
22:11
Михаил Ведерников поблагодарил судей Псковской области за работу в условиях пандемии
21:28
Псковичи довольны своей работой, но есть нюансы
21:19
«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области
21:03
В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19
20:45
Псковский рецидивист получил 22 года колонии за кражу и поджог квартиры
Еще новости
Общество

«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области

3 марта в администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой прошло заседание региональной противоэпизоотической комиссии, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.  

Участники совещания проанализировали эффективность проводимых в регионе мероприятий по предупреждению возникновения эпизоотических ситуаций заболевания африканской чумой свиней.

Речь прежде всего шла о регулировании численности дикого кабана в области и об особых условиях охотничьего промысла. Были обсуждены и текущие вопросы межрегионального взаимодействия в рамках комплексной работы по недопущению распространения и ликвидации АЧС на территории Новгородской, Псковской, Вологодской, Ленинградской и Тверской областей.

«В ходе совещания члены комиссии рассмотрели новые возможности для защиты региона от вспышек АЧС. В частности, была проанализирована возможность создания буферных зон, свободных от поголовья свиней, вокруг свиноводческих комплексов на территории Псковской области. По итогам мероприятия Нинель Салагаева поручила профильным комитетам и ведомствам обеспечить максимальную безопасность региона в части предупреждения возникновения и распространения АЧС», – сообщили специалисты пресс-службы обладминистрации.

В мероприятии приняли участие председатели профильных региональных комитетов, представители надзорных ведомств, а также руководство областных животноводческих комплексов и хозяйств.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил Михаила Мишустина с юбилеем
03 марта 2021
Михаил Ведерников поздравил Михаила Мишустина с юбилеем
Артисты драмтеатра приглашают псковичей в Новый зал на читку пьесы «Человек из Подольска»
03 марта 2021
Артисты драмтеатра приглашают псковичей в Новый зал на читку пьесы «Человек из Подольска»
Михаил Ведерников поблагодарил судей Псковской области за работу в условиях пандемии
03 марта 2021
Михаил Ведерников поблагодарил судей Псковской области за работу в условиях пандемии
Псковичи довольны своей работой, но есть нюансы
03 марта 2021
Псковичи довольны своей работой, но есть нюансы
«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области
03 марта 2021
«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области
В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19
03 марта 2021
В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19
Псковский рецидивист получил 22 года колонии за кражу и поджог квартиры
03 марта 2021
Псковский рецидивист получил 22 года колонии за кражу и поджог квартиры
В Великих Луках из окна пятиэтажки выпал трёхлетний мальчик
03 марта 2021
В Великих Луках из окна пятиэтажки выпал трёхлетний мальчик

Идет загрузка...