«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области

21:19, 03 марта 2021, ПАИ

3 марта в администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой прошло заседание региональной противоэпизоотической комиссии, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Участники совещания проанализировали эффективность проводимых в регионе мероприятий по предупреждению возникновения эпизоотических ситуаций заболевания африканской чумой свиней.

Речь прежде всего шла о регулировании численности дикого кабана в области и об особых условиях охотничьего промысла. Были обсуждены и текущие вопросы межрегионального взаимодействия в рамках комплексной работы по недопущению распространения и ликвидации АЧС на территории Новгородской, Псковской, Вологодской, Ленинградской и Тверской областей.

«В ходе совещания члены комиссии рассмотрели новые возможности для защиты региона от вспышек АЧС. В частности, была проанализирована возможность создания буферных зон, свободных от поголовья свиней, вокруг свиноводческих комплексов на территории Псковской области. По итогам мероприятия Нинель Салагаева поручила профильным комитетам и ведомствам обеспечить максимальную безопасность региона в части предупреждения возникновения и распространения АЧС», – сообщили специалисты пресс-службы обладминистрации.

В мероприятии приняли участие председатели профильных региональных комитетов, представители надзорных ведомств, а также руководство областных животноводческих комплексов и хозяйств.