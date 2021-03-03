Артисты драмтеатра приглашают псковичей в Новый зал на читку пьесы «Человек из Подольска»

22:30, 03 марта 2021, ПАИ

Артисты драмтеатра приглашают псковичей в Новый зал театра на читку пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», сообщается в Insnagram-аккаунте учреждения. Мероприятие состоится в субботу, 6 марта, в 15:00.

«Любите ли вы абсурд так же, как его любят герои пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска»? Если ещё нет, то приходите на читку, мы вас переубедим. Простой, ничем не примечательный парень оказывается в странном отделении полиции, где его учат краеведению, произнесению дифтонгов и вообще Родину любить», — пишут актёры псковского драмтеатра.

В читке участвуют: Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анатолий Кузьмин, Александр Овчаренко, Лев Орешкин.

