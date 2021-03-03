Псковской области выделили 10,2 млн рублей из фонда президентских грантов на развитие НКО

21:42, 03 марта 2021, ПАИ

3 марта на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко распределили гранты президента, сообщается на официальном сайте фонда. Эти деньги выделены для софинансирования оказания поддержки некоммерческим неправительственным организациям на региональном уровне.

В общей сложности бюджет страны направил в регионы 1,6 миллиарда рублей. Псковская область получила софинансирование в размере 10,2 миллиона рублей