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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил судей Псковской области за работу в условиях пандемии

На заседании коллегии по подведению итогов работы федеральных и мировых судей Псковской области за 2020 год поблагодарил судейский корпус за напряжённый и продуктивный труд в крайне непростых условиях противодействия  пандемии, сообщается в Instagram-аккаунте Михаила Ведерникова.

«Мы видим, что с каждым годом доверие к судебной системе растёт и всё больше людей обращаются за защитой своих прав и интересов. Только в 2020 году число рассмотренных дел выросло на 10 %.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка в сфере экономической деятельности вручил почётную грамоту судье в почётной отставке, члену Совета судей Псковской области Ирине Радионовой. Ещё пяти мировым судьям вручил благодарственные письма. Желаю всем работникам судебной системы области здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов», — отметил глава региона.

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