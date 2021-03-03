30 участков в Псковской области оформлено на публичной кадастровой карте

22:41, 03 марта 2021, ПАИ

В Псковской области уже 30 участков оформлено на публичной кадастровой карте, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На публичной кадастровой карте России размещается информация о земельных участках, которые могут использоваться для жилищного строительства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Псковская область является одним из пилотных субъектов РФ этого онлайн-сервиса. В регионе оформлено уже 30 участков, которые могут использоваться под жилую застройку. То есть жители Псковской области смогут сами выбирать участки, на которых они хотели бы построить дом, и затем обращаться в муниципалитеты с просьбой выставить эти участки на торги.

По словам руководителя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, это облегчит поиск земельных участков для застройки. В Псковской области участки оформлены пока в нескольких муниципалитетах, например в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове, Печорах, Локне.

В дальнейшем кроме самих участков на кадастровой карте будет отображаться информация о градостроительных регламентах на данной территории, о возможностях подключения и подведения коммуникаций. Онлайн-сервис пока работает в тестовом режиме.