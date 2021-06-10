ПсковГУ и ВШЭ договорились о совместных образовательных программах

23:39, 03 марта 2021, ПАИ

Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу с руководством Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Участники встречи приняли решение организовать целевой набор на очную образовательную программу «Педагогическая деятельность в условиях изменений». Выпускники получат сразу два статусных диплома – ПсковГУ и Высшей школы экономики.

Кроме того, в 2021 году в ПсковГУ стартует набор на две новые сетевые образовательные программы магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование».

Сетевая образовательная программа заочной формы обучения «Управление образовательным процессом в современной школе» даст псковским школам завучей по образовательной и научной работе и руководителей методических объединений.

«Реализация новых образовательных программ в вузе будет способствовать усилению кадрового потенциала региона», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Её коллега, проректор по учебной работе НИИ «Высшая школа экономики» Сергей Рощин, назвал данное событие знаковым с точки зрения возможности повышения конкурентоспособности региона в области общего образования.