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Общество

Роспотребнадзор: В России случаи нигерийской мутации коронавируса не зарегистрированы

Случаи заражения мутацией коронавируса, обнаруженной в Нигерии в декабре 2020 года, в России до сих пор не зарегистрированы, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора РФ. Ситуация контролируется непосредственно специалистами федерального ведомства.  

«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока нигерийский вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.

Нигерийский вариант коронавируса был впервые обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года. С тех пор он был выявлен ещё в 15 странах. В основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии, в других странах – на уровне не более десятых долей процента.

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