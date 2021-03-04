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Общество

Провести сегодняшний день на кухне советует женщинам народный календарь

4 марта отмечается память святых Архиппа и Филимона — апостолов от семидесяти, живших в городе Колоссе. Об этом сообщает calend.ru.

Филимон был очень предан вере, поэтому сделал свой дом местом собрания христиан. Апостол Павел называл его жилище домашней церковью — в ней служил и сын Филимона Архипп, которому была уготована судьба мученика. Его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.

На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она приготовит еды, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях в этот день угощали нищих.

Главным блюдом был каравай, посвященный солнцу. Его ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину, чтобы по осени быть с хлебом-солью.

В народе святого Филимона называли Филя Вешний. С этого дня весна вступала в силу. Крестьяне смотрели за животными: если пролетела чайка — скоро будет ледоход. Встреча в лесу белого зайца сулила скорый снегопад, а если это животное попалось серым — тепло не за горами.

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