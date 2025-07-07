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Общество

Каким должен быть сайт для успешного привлечения людей, рассказал эксперт

Каким должен быть сайт для успешного привлечения клиентов, рассказал сооснователь креативного агентства enDesign Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 июля.

Евгений Надобников. Фото: ПАИ

«Есть одно ключевое правило, которого я стараюсь придерживаться всегда: сайт не должен быть таким же, как у конкурентов. Основная задача конкуренции – быть не таким, как другие, быть заметным», – отметил гость студии.

Евгений Надобников также подчеркнул, что сейчас общий тренд идёт на лаконичность, чтобы всё на платформе было по существу. Вместе с этим оформление и инструментарий сайта зависят от целей, задач проекта и его целевой аудитории.

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