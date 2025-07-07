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Общество

Первую литургию отслужили в храме Ксении Петербургской в Пскове

6 июля первую литургию отслужили в храме Ксении Петербургской в Пскове, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Божественную литургию в новом храме совершил благочинный Пскова протоиерей Андрей Большанин. Песнопения исполнил хор храма под управлением регента Галины Тимофеевой. За воскресным богослужением молились жители микрорайонов Завеличья.

Напомним, деревянный храм Блаженной Ксении Петербургской перенесли из Останкино. До этого почти семь лет он простоял в храме Андрея Боголюбского на Волжском. «Третье место его нахождения теперь – Псковская земля. И жители окрестностей будут приходить и делить и горе, и радость, просить благословения Божия, уходить в жизнь вечную и рождаться именно в этом храме», – сказал митрополит Матфей.

29 июня состоялось освящение нового храма в Пскове.

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