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Общество

С 7 по 13 июля в кадровых центрах Псковской области проходит Неделя правовой помощи

С 7 по 13 июля в кадровых центрах Псковской области проходит Неделя правовой помощи, сообщили ПАИ в Областном центре занятости населения.

В течение неделе псковичи смогут получить ответы по правовым вопросам в сфере занятости по телефону 8-8112-290-543. Также ответы на вопросы можно будет получить по электронной почте pskovoblczn@trud.pskov.ru.

Ведётся и консультирование через социальные сети. Специалисты будут доступны для консультаций в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Кроме того, все желающие смогут посетить кадровый центр по адресу: ул. Советская, д. 20, где с 9:00 до 18:00 будет организован личный прием граждан для оказания бесплатной юридической помощи.

10 июля с 14:00 до 15:00 на площадке по адресу Великие Луки, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 12 состоится круглый стол на базе клуба участников СВО и членов их семей «Za СВОих», где участники смогут обсудить актуальные вопросы правового и социального характера, возникающие у участников и ветеранов СВО и членов их семей.

11 июля с 12:00 до 13:00 мероприятие в формате интерактивной беседы на тему «Сокращение сотрудников на предприятии, получение выплат от работодателя» пройдёт в Псковском кадровом центре по адресу: Псков, ул. Коммунальная, 71а.

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