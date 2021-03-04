Россияне высоко оценили «Спутник V» — гендиректор ВЦИОМ

07:17, 04 марта 2021, ПАИ

Россияне высоко оценили изобретение «Спутника V», заявил в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, недавно центр проводил опрос, касающийся российской науки. Жителей страны попросили назвать главные достижения, и на первом месте оказалось именно создание вакцины. «А ведь мы — единственная страна в мире, у которой не одна, не две, а три работающих вакцины», — подчеркнул социолог.

При этом он отметил, что многие россияне пока не спешат прививаться, но все, кто хочет вакцинироваться, доверяют отечественным, а не зарубежным препаратам.