Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Псковской области

07:41, 04 марта 2021, ПАИ

На последней неделе февраля заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19,6%, зарегистрировано 3547 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 54,1%.

Ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было выявлено.

В Пскове заболевших ОРВИ стало меньше на 7,6%, такой диагноз поставили 1913 пациентам. Эпидпорог ниже установленных показателей на 13,5%.

При этом число госпитализаций за неделю выросло на 8,1%, в больницу положили 40 человек. На наличие возбудителей гриппа и ОРВИ в лабораториях обследовали 30 человек, проведено 380 исследований. Положительных результатов нет.