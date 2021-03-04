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Приюту для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове требуются сотрудники

Приюту для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове требуются сотрудники по уходу за животными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

В обязанности сотрудника входит всё, что связано с жизнедеятельностью и пристройством подопечных приюта:

- приготовление еды и мытье посуды;

- медицинское обслуживание больных животных;

- соблюдение идеального порядка на всей территории около животных, в вольерах, во всех отделениях приюта, уборка;

- встреча посетителей, оформление договоров, показ животных;

- кормление;

- неотложные работы, которые неизбежно возникают в процессе работы приюта.

Требования к кандидатам :

- безусловная и неограниченная любовь к животным (в приюте есть собаки, щенки, кошки, сельскохозяйственные животные);

- физическая подготовка, возраст не моложе 23 лет (работа физически тяжелая);

- коммуникабельность (очень много работы с посетителями);

- небрезгливость, порядочность;

- понимание того, что очень часто возникают ситуации, когда необходимо задержаться или прийти раньше, чем установлено рабочее время.

График 3 через 3. С 9:00 до 20:00 (время может меняться) или 2 через 2 (оговаривается индивидуально)

Оплата из пожертвований неравнодушных людей через самозанятость.

Обязательна стажировка, оплачивается 50%.

«Работать в нашем приюте и сложно, и приятно. Бегать, ходить, крутиться придется много. Вас окружат необыкновенные, доброжелательные животные, помогут надежные и опытные волонтеры и постоянные сотрудники. Работа для активных и сильных, добрых и внимательных», - отметили в «Зоозащите».

Работы ведутся сообща сменой из трёх человек.

Также сейчас готовится резервный список сотрудников на время отпусков/болезни уже работающих людей.

Людей с вредными привычками, ленивых, нерасторопных просят не отнимать время для стажировки.

Телефон для связи: 89113623125.

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