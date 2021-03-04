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Общество

8 марта псковичей приглашают на занятие по адаптации бездомных собак

8 марта приют для бездомных животных «Лесопилка» приглашает псковичей на занятие по адаптации собак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

«Это занятие станет началом большого проекта, который поможет нашим животным быстрее находить надежный дом. Мы будем проводить регулярные занятия по адаптации с собаками «Лесопилки». Очень ждем волонтеров», - отметили в «Зоозащите».

Занятие проведет кинолог, руководитель Клуба спортивного собаководства Елена Балыкова. Старт — в 12:00.

Псковская «Зоозащита» стала участником проекта "Спасибо за верность", который реализует ярославская зоозащитная организация Центр реабилитации животных «Верность» при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта будут проводить занятия по адаптации с питомцами приюта «Леоспилка» для того, чтобы собаки были готовы к переезду в семью. «Адаптированной собаке легче найти дом и остаться там навсегда. Таких собак реже возвращают обратно в приюты», - пояснили в «Зоозащите».

Также планируется возобновить занятия в школах города, на которых зоозащитники рассказывали ребятам о береженом и ответственном отношении к меньшим братьям.

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