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Общество

Более 1,5 тысячи недействующих ИП исключено из единого госреестра в Псковской области

С 1 сентября 2020 года в Псковской области из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) исключено 1 тысяча 590 недействующих ИП, зарегистрированных на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС РФ по Псковской области.

Начиная с 1 сентября 2020 года индивидуальные предприниматели (ИП), которые фактически не ведут деятельность, признаются регистрирующим органом недействующими и исключаются из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Такое решение принимается в соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно данным поправкам ИП признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия:

• истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял налоговую отчетность;

• за индивидуальным предпринимателем числится недоимка и задолженность в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

«Соответствующее решение регистрирующий орган перед исключением ИП из ЕГРИП публикует в журнале «Вестник государственной регистрации», - отметил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей. – Хочу обратить особое внимание на тот факт, что после исключения из ЕГРИП гражданин не сможет заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП в течение 3 лет. Кроме того, - добавляет он, - исключение из реестра не освобождает теперь уже «бывшего» ИП от уплаты всех накопившихся задолженностей по налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам».

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