Запрет на выезд за границу побудил псковича погасить долг в размере 232 тысяч рублей

09:30, 04 марта 2021, ПАИ

Погасить долг в размере 232 тысяч рублей псковича побудил запрет на выезд за границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Сумма долга накопилась за неоплаченные кредиты и налоги, а также штрафы ГИБДД. В рамках исполнительного производства в отношении должника внесли представление о временном ограничении на выезд за пределы страны.

Оказалось, что снятие ограничения мужчине необходимо в связи с трудоустройством в зарубежную компанию. Оплата задолженности и исполнительного сбора в размере 22 тысячи рублей была произведена в полном объеме.

Ограничение на выезд из страны должнику снято.