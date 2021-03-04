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Общество

Ещё 90 человек заразились коронавирусом в Псковской области

32 366 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 90 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровели 21 373 пациента (за сутки – 155), умерли 173 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 282 957 (за сутки – 1 441) тестов на коронавирус.

Также губернатор отметил, что в Псковской области снята с контроля Роспотребнадзора вспышка заболевания в Свято-Введенском монастыре. Всего в регионе остаются активными четыре действующих очага коронавируса.

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