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Общество

Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через букет цветов

Pixabay.com

Риск заразиться коронавирусом через подаренный букет цветов на 8 Марта низкий, считают врачи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, вероятность заражения в условиях пандемии существует всегда, однако передать коронавирус через букет с цветами фактически невозможно. Поэтому дарить их женщинам, особенно на праздник, не только можно, но и нужно, подчеркнул специалист.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что не стоит бояться подцепить коронавирус в цветочном магазине. По его словам, там постоянно открываются двери, поэтому помещения проветриваются. Однако при посещении магазина не надо забывать о мерах предосторожности, напомнил врач.

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