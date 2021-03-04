Фальшивые пятитысячные банкноты нашли в одном из банков Пскова

10:21, 04 марта 2021, ПАИ

2 и 3 марта в Пскове в финансовых учреждениях обнаружили обнаружены три пятитысячные купюры с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Идет расследование.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.