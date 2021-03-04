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Общество

Выездную консультацию окулиста для псковского ветерана организует комитет по здравоохранению

Комитет по здравоохранению Псковской области прокомментировал обращение местной жительницы, которая пожаловалась на сайте губернатора на невозможность вызвать врача-окулиста на дом для её отца, который перенёс инсульт и не может передвигаться.

Как сообщает официальный Telegram-канал региона, с родственниками ветерана уже связались специалисты и согласовали план ведения пациента. В комитете отметили, что 4 марта врач-терапевт и фельдшер выедут на дом к пациенту для забора анализов. В ближайшее время к нему приедет окулист. Также родственникам предложат госпитализацию и при необходимости – паллиативное лечение.

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