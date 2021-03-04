«Я знаю Псков лучше любого таксиста»: сотрудница «Экопрома» - об особенностях сбора мусора, дворниках и лени

18:28, 04 марта 2021, ПАИ

Жители Пскова задумываются о мусоре в двух случаях: когда от него надо избавиться и когда за это надо заплатить. Сегодня - про избавление и сопутствующие манипуляции. Если во дворах Пскова бывает чисто, то это не потому, что жильцы окрестных домов не мусорят прямо под ноги. А почему? Об этом рассказала менеджер территориального отдела филиала ООО «Экопром» Наталья Фёдорова. А также о том, почему в галерее её смартфона не селфи, дети и котики, а десятки снимков контейнеров и мусора, об отношениях с управляющими компаниями и круговороте контейнерных колёс.

Работа «в поле»

Каждый день помимо работы в офисе я езжу на проверку контейнерных площадок Пскова, как говорится, «в поля». Моя территория – дворы на Завеличье, немного захватываю и ближайшую округу: Родина, Борисовичи, Писковичи, Неёлово, Тямша. За день в среднем проезжаю 20-30 адресов, каждую площадку фотографирую – неважно чисто там или не очень. Всего в моём ведении – 330 контейнеров, не считая тех, что стоят под мусоропроводами в подъездах. За неделю объезжаю всё, а то и не по одному разу, поэтому Завеличье знаю лучше любого таксиста. Год назад, когда я только пришла на работу, весь город объезжала одна, теперь у меня ещё два коллеги, на которых Запсковье и дворы в центре.

Если замечаю на контейнерной площадке крупногабаритный мусор, сообщаю об этом диспетчеру, чтобы он направил машину по адресу. Если таких отходов очень много – кто-то целую квартиру после ремонта вынес во двор – автомобиль приезжает в тот же день или вообще через несколько часов после моего визита. О строительных отходах - бетон, кирпичи, которые не являются твердыми коммунальными отходами, письменно уведомляю управляющую компанию, в ведении которой находится площадка. Всё это управляйки вывозят своими силами.

Если контейнер переполнен, сверяюсь с графиком вывоза мусора, узнаю была ли машина на этом маршруте или пока нет. Смотрю на работу дворников, которые, к сожалению, бывает убирают не слишком тщательно. Приходится звонить и просить управляющую компанию прислать дворника, потому что территория вокруг контейнерной площадки ну очень грязная. Ситуацию усугубляют птицы и бездомные собаки, которые растаскивают упаковки и фантики по округе. Та же история с мусорокамерами, за чистотой которых также должны следить дворники.

О повреждённых и сгоревших контейнерах сообщаю коллеге, предварительно запечатлев всё на фото. Он приезжает на место и выполняет мелкий ремонт: меняет укатившееся колесо или отломанную крышку контейнера. Если контейнер сгорел или треснул, составляется акт в адрес управляющей компании. По возможности они ищут виновных, и решается вопрос о замене. Часто страдают контейнеры в мусорокамерах подъездов: псковичи, которым лень нести вниз что-то тяжёлое, кидают это «что-то» прямо в мусоропровод. И вот летит, к примеру, керамическая плитка с седьмого этажа, приземляется в контейнер, он трескается, а жильцы недовольны: контейнер сломался, замените! В этом случае управляющая компания ищет причастного к «крушению».

Горят контейнеры или из-за окурков, или из-за преднамеренного поджога – такое тоже бывает. Но чаще всего пропадают колёса: приезжаешь на площадку, а там бак вверх тормашками. Колёса только заменили, а их опять нет – и так несколько раз.

Есть управляющие компании, с которым у нас выстроилось конструктивное взаимодействие: «Десятка Завеличье», «Микрорайон №2+», «Микрорайон №13». Им звонишь, они тут же: «Да, да, да, сейчас пришлём дворника». А есть те, у кого мой номер чуть ли не в «чёрном списке» или с подписью «не брать никогда». Некоторые отвечают: «Не пришлём никого. Дворник уже домой ушёл! Давайте всё завтра». Приходится настаивать и приезжать на проверку ещё раз через пару часов, на следующий день – в итоге убирают, деваться некуда.

На сегодня первый адрес – Народная, 10. Недавно здесь пришлось менять оба бака, потому что старые сгорели по самые колёса. В общем здесь как будто чисто, рядом с баками валяется пара пакетов, но это либо ветер, либо животные. Дворник, в конце концов, тоже не может день и ночь караулить каждую площадку.

Мусоровозы ездят по маршрутам ежедневно. По адресам - в зависимости от количества проживающих в доме, дворе, районе и, как следствие, от наполняемости контейнеров. За день экипаж мусоровоза опустошает более 300 баков. Всё упавшее из контейнера во время выгрузки в машину, должно быть убрано, мусор после себя наши сотрудники не оставляют.

Следующий адрес Рижский, 22. Здесь много крупногабаритного мусора, здесь и старый диван, и кресла, и обломки шкафов. На завтра всё это оставлять нельзя, поэтому попрошу диспетчера прислать машину уже сегодня. Для подобных отходов есть специальный автомобиль, в обычный небольшой мусоровоз диван не загрузишь. Старые окна забираем тоже мы. Что касается строительного мусора, он не является ТКО, его вывозом занимается управляющая компания самостоятельно или по отдельному договору с «Экопромом».

«Мусор выкидывают прямо из окон»

Псковичи… Нередко наблюдаем такую картину: если рядом стоят два контейнера один с открытой крышкой и переполнен, а другой с закрытой и пуст, то мусор выкидывают в переполненный, мешки ставят рядом вместо того, чтобы приподнять крышку пустого контейнера и воспользоваться им. Или вот в Тямше стоят большие контейнеры по 2,5 по 4,5 куба, если один переполнился, то ко второму почему-то никто не идёт, мусор ставят рядом с полным баком. Причём контейнеры находятся рядом, не в километре друг от друга - просто нужно немного пройти и приоткрыть крышку.

Или вот сердобольные люди, которые оставляют корм для животных прямо на площадке. Я ничего не имею против того, чтобы подкармливать котиков-собачек, но делать это надо аккуратно, используя небольшие миски.

Многие просят сделать закрытую контейнерную площадку - вот как на Народной, 12 - с навесом и небольшими воротами, но заканчивается всё тем, что весь мусор скапливается в крайнем баке, остальные ворота остаются закрытыми, а баки за ними пустыми, потому что это же надо открыть щеколду, закрыть её. Если не закрыть, там поселятся птицы и разведут вокруг грязь. Коллега, которая мониторит площадки в центре, рассказывала, что общалась с местным дворником, расспрашивала, почему во дворах так грязно, выяснилось, что мусор там выкидывают прямо из окон… Думаю, псковичам есть куда стремиться в плане культуры обращения с отходами.

Мусорные баки вместо селфи и котиков

Пока я не начала работать с контейнерными площадками, то понятия не имела, что в Пскове столько бездомных. Они нередко вываливают из баков всё содержимое, опустошая их до самого дна. Потом мусор разносится по всей округе – «спасибо» ветру и птицам.

Одни из самых проблемных – площадки, которые обслуживают несколько управляющих компаний и особенно в зоне расположения общежитий, вот как здесь, на Киселёва, 18А. У общежитий практически всегда есть с чем работать. Приходится целыми днями вызванивать дворников. Но я добиваюсь того, чтобы было чисто. Такие точки я знаю, поэтому проверяю их несколько раз в неделю.

Мы работаем с управляющими компаниями, обращаем внимание, что контейнерным площадкам стоит уделять больше времени, особенно в тех местах, где нет навеса. То есть дворник, по-хорошему, должен появляться здесь не один, а хотя бы два-три раз за день. Причём качество предпринимаемых дворником усилий зависит от его отношения к делу.

В течение дня отправляю фотоотчёт о ситуации на каждой площадке, поэтому у других в телефонах селфи, котики и дети, а у меня сплошные контейнеры и мусор. Приходится даже в контейнер иной раз заглядывать, потому что некоторые любят складировать тяжёлый строительный мусор прямо в бак. При выгрузке такого бака он не выдерживает и даёт трещину, всё оказывается на асфальте, а ребятам приходится сгребать мусор обратно.

Время от времени в контейнеры летит мусор из ближайших магазинов. Тогда приходится проводить настоящее расследование – иногда на коробках есть адреса и данные ИП – и через договорной отдел выяснять, есть ли у этих юрлиц договор с «Экопромом», могут ли они складировать свои отходы в ближайшие баки во дворе. Затем информация отправляется в контрольные и надзорные органы.

Хочется большей активности и от управляющих компаний в части уборки мусора с контейнерных площадок, и от псковичей, которые должны понимать, что именно от их чистоплотности зависит то, как будет выглядеть двор. Один в поле не воин, поэтому, чтобы город был чистым, нужно объединить усилия трёх сторон: регоператора, управляющих компаний и жителей.