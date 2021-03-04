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Культура

Показ фильма «Человек из Подольска» состоится в Псковском драмтеатре

6 и 7 марта в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится показ фильма «Человек из Подольска» в рамках «Данилов-феста», гостями которого станут режиссер Семен Серзин, писатель Дмитрий Данилов и продюсер Наталья Мокрицкая.

«Человек из Подольска» – дебютная картина артиста, театрального режиссера, создателя «Невидимого театра» в Санкт-Петербурге и режиссера-постановщика спектакля «Свидетельские показания» в Псковском театре драмы Семена Серзина. В основе картины лежит пьеса писателя, поэта, одного из самых репертуарных драматургов страны Дмитрия Данилова. Картина взяла на «Кинотавре 2020» приз за лучшую музыку.

«Полицейский участок. Задержанный – Коля Фролов, житель подмосковного Подольска. За что задержали? Непонятно. Начинается выяснение личности. Нет, не ФИО и даты рождения, а личности. «Назовите численность населения Подольска. Нравится ли вам ваша работа? Какого цвета дверь в вашем подъезде?» – допрашивают два офицера и женщина-полицейский. Допрос превращается в прием психотерапевтов в погонах, интеллектуальную, моральную пытку. Цель стражей порядка – доказать человеку из Подольска, как интересен и красив мир. Человеку, для которого все дома по дороге на нелюбимую работу серые», - говорится в описании к фильму.

Главные роли исполнили лидер группы OQJAV Вадим Королев, Виктория Исакова, Владимир Майзингер, Михаил Касапов и Илья Борисов.

После просмотра пройдет обсуждение фильма с участием режиссера Семена Серзина, Дмитрия Данилова и продюсера, киноведа, генерального директора «Московское кино» Натальи Мокрицкой.

Кинопоказ состоится в новом зале Псковского театра драмы 6 марта в 20:00 и 7 марта в 13:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте театра.

С 6 по 8 марта Псковский театр драмы проведет «Данилов-фест» – фестиваль, приуроченный к премьере спектакля «Свидетельские показания» и посвященный творчеству Дмитрия Данилова. В программе: читки пьес Данилова («Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», «Выбрать троих»), кинопоказы с последующим обсуждением, выставка петербургского художника авторской куклы Ирины Москвиной «Демонология нашего района», творческая встреча с Дмитрием Даниловым.

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