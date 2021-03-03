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Спиртное планировал бесплатно вынести пскович из магазина на Рижском проспекте

В Пскове местный житель пытался украсть спиртное из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

4 марта около 2:00 сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Правоохранители прибыли на место и задержали 38-летнего гражданина, который пронес через кассу спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

В этом же магазине 3 марта задержали 22-летнего молодого человека, который украл из торгового зала одежду и кондитерские изделия более чем на 1 тысячу 300 рублей.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.

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