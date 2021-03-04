Ни одного нарушения: в Полистовском заповеднике подвели итоги зимы

11:03, 04 марта 2021, ПАИ

В Полистовском заповеднике подвели итоги зимы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

На протяжении зимы сотрудники отдела охраны ежедневно занимались патрулированием территории. По их словам, зимний период прошёл спокойно, в охранной и заповедной зонах не выявили ни одного нарушения. «Вместо нарушителей госинспекторы во время рейда встречали самых крупных обитателей полистовских земель – лосей. Нередки были встречи с тетеревами, которые в дневное время предпочитают отсиживаться в кронах деревьев. А на ковре из пушистого снега можно было прочитать следы осторожной рыси, хитрых лис, шустрых зайцев, сильных волков и запасливых белок», - рассказали в заповеднике.

Также зимой проходила подготовка к дореконструкции экологической тропы «Путь моховиков», которая находится вблизи деревни Гоголево Локнянского района. В прошлом году маршрут наполнили сопроводительными знаками и сделали места для отдыха. Теперь в планах уложить настил на протяжении всего маршрута для более комфортного передвижения и сохранения растительного мира тропы.

Кроме того, по территории охранной и заповедной зоны Полистовского заповедника были обновлены предупреждающие аншлаги.

Также зимой проводились биотехнические мероприятия, которыми занимаются практически все отделы Полистовского заповедника. С помощью установленных подкормочных площадок они наблюдают за животными, узнают их повадки, время питания, особенности рациона.

Большой объём работ лёг на плечи государственных инспекторов отдела обеспечения: они помогали сотрудникам отдела науки в различных исследованиях и мониторингах, вести долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды в целом.

Кроме того, государственные инспекторы отдела обеспечения помогали проводить работу на снегомерных маршрутах, осуществлялись плановые выезды по замене аккумуляторов в фотоловушках на двух болотных островах – Двугорбом и Волчьем.

Помимо выездных мероприятий силами инспекторов была проведена калибровка и установка метеорологического оборудования на территории научно-технической базы заповедника.

В сфере туризма все инспекторы продолжали вести работы по благоустройству туристского кластера в деревне Ручьи, расположенной на берегу озера Полисто, принимали участие в проведении экскурсий на зимних маршрутах.

Началось и техническое обслуживание автопарка Полистовского заповедника: болотоходов, снегоходов, легковых автомобилей и катеров. Приведены в порядок пожарное оборудование и инвентарь, так как впереди время весенних палов травы.