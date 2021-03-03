20-летний мошенник из Псковской области втридорога продал пенсионеру огнетушитель

11:07, 04 марта 2021, ПАИ

20-летний житель Псковской области продал пенсионеру из Ленинградской области порошковый огнетушитель в три раза дороже его стоимости в магазине. Как сообщает 47news.ru, полиция выясняет подробности сделки.

3 марта оперативники ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области пришли домой к 20-летнему молодому человеку в деревне Погостище Псковской области. Это случилось после того, как месяцем ранее пскович побывал в квартире 76-летнего жителя Сланцев на улице Спортивной. Хозяину он продал автономный порошковый огнетушитель почти за девять тысяч рублей. При этом рыночная цена устройства примерно в три с половиной раза ниже.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в значительном размере. Подозреваемый изолирован на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.