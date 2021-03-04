Школьники Псковской области поборются за звание лучшего чтеца

11:10, 04 марта 2021, ПАИ

В марте в каждом населённом пункте Псковской области стартуют отборочные туры X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда «Живая классика».

Участники конкурса – ребята 10–17 лет, которые не просто любят книги, но и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками. Муниципальный тур – последний перед решающим чтецким «баттлом». Трое лучших чтецов будут представлять свой город, село или район в региональном этапе крупнейшего литературного проекта страны. Финальный этап и вручение специальных призов победителям в 2021 году впервые состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

В помощь школьникам в подготовке к состязанию фонд «Живая классика» записал пособие от педагогов театрального института имени Бориса Щукина. Этот мастер-класс пригодится и выпускникам, которые мечтают поступить в театральные вузы. Видео находится в свободном доступе в официальной группе конкурса «ВКонтакте».

В этом году у конкурса «Живая классика» - юбилей. Самому масштабному проекту страны в области искусства декламации прозы исполняется 10 лет. Ежегодно в нём принимают участие 2,5 миллиона подростков со всего мира. Суперфинал в 2021 году впервые проведут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, и к юбилею для финалистов готовят специальные призы.

Выступления участников будут оценивать известные журналисты, писатели, актёры и режиссёры. В разные годы в жюри «Живой классики» были: ректор театрального института им. Бориса Щукина, народный артист Евгений Князев, телеведущие Арина Шарапова, Светлана Сорокина и Яна Чурикова, народные артисты РФ Михаил Боярский, Сергей Гармаш, заслуженные артисты России Нонна Гришаева, Наталья Варлей, Александр Олешко, Анатолий Белый и многие другие.

В рамках конкурса также запланирована обширная параллельная программа, рассчитанная на широкий круг интересующихся культурой и искусством. Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке театрального института имени Бориса Щукина, глав всех регионов РФ. Генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Генеральный партнёр конкурса – ПАО ГМК «Норильский никель».