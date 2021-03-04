Накануне 8 Марта в 18 раз вырос ввоз цветов через границу в Псковской области

11:20, 04 марта 2021, ПАИ

Накануне 8 Марта в 18 раз вырос ввоз цветов через границу в Псковской области. В январе-феврале ввезено 144 млн штук растений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на и. о. руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олега Емцева.

В прошлом году через границы Псковской области за это же время было ввезено 8 млн цветов и горшечных растений.

«В начале февраля ввоз был на уровне 50 автомобилей с цветами в день, потом, к 23-25 февраля, он увеличился до 90 машин, затем - до 150 машин, и мы были вынуждены оперативно отреагировать... Сейчас уже, ближе к празднику, идет снижение: за 2-3 марта пришло только 17 автомобилей с цветочной продукцией», - уточнил Олег Емцев.

В основном цветы в Псковскую область везут из Эквадора, США, Коста-Рики, Нидерландов, Колумбии, Израиля, Италии, Испании, Гватемалы и Мексики. В ассортименте - розы, хризантемы, герберы, тюльпаны, альстромерии, зелень для букетов - гипсофила и папортники, а также горшечные растения: орхидеи, антуриум, каланхоэ и розы.