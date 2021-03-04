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Общество

Сергей Рощин: Учитель теперь не просто транслятор знаний

Роль учителя в современном цифровом мире меняется: от транслятора знаний — к коучеру, который формирует у учеников компетенции по работе с информацией. Об этом заявил проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4 февраля.

Он отметил, что сейчас у людей существует доступ к безграничному количеству информации, и её можно получить быстрее, чем от учителя. Однако только учитель может объяснить, как расставлять акценты по отношению к разной информации. «Важнейшим вопросом здесь в том числе является компетенция критического отношения к любой информации, потому что мы с вами хорошо знаем эффект того, что нажал кнопку, что-то посмотрел в большом виртуальном мире – и ты считаешь, что это истина, но это далеко не так», - пояснил Сергей Рощин. И, по его словам, учитель все равно остается важнейшей личностью, он сопровождает и выстраивает работу с различной информацией.

Проректор добавил, что невозможно выстроить исключительно в общении с интернетом формирование различных элементов проектной деятельности, которые направлены на сотворчество, на развитие различных компетенций в выполнении разных проектов. «Это также активно идет сейчас и в общее образование, ну и в высшее – это так и было. И здесь роль ментора, наставника, учителя чрезвычайно важна», - подчеркнул гость ПАИ-live.

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