Псковичи могут устроиться на службу в ОМОН

11:45, 04 марта 2021, ПАИ

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Потенциальные кандидаты должны быть не старше 35 лет, не судимые, а также способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (8112) 62-05-69, 8 (8112) 66-61-12.