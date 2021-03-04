Школьников Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ!»

11:51, 04 марта 2021, ПАИ

Школьников Псковской области приглашают принять участие в международном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ!». В этом году конкурс приурочен к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Участие в конкурсе могут принять дети из России, а также из стран ближнего зарубежья в возрасте от 7 до 17 лет. Работы принимаются в трех номинациях:

- «Письмо» в прозе или стихах. В работах внутри данной номинации ребята обращаются к участникам ВОВ, труженикам тыла, детям войны;

- «Рисунок» в форме портрета, пейзажа или натюрморта. В номинацию входят работы участников, выполненные в любой технике, раскрывающие тематику ВОВ;

- «Видео», содержащее интервью, мультфильм, рассказ или творческий номер. В Номинацию входят видеоролики, посвященные тематике ВОВ.

Работы принимаются до 6 апреля 2021 года на сайте письмо-солдату .рус. Лучшие из них будут опубликованы и отмечены памятными подарками.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Конкурс проводится институтом уполномоченных по правам ребенка совместно с движением «Юнармия» и при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.