Школьников Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ!»
Школьников Псковской области приглашают принять участие в международном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ!». В этом году конкурс приурочен к празднованию
Участие в конкурсе могут принять дети из России, а также из стран ближнего зарубежья в возрасте от 7 до 17 лет. Работы принимаются в трех номинациях:
- «Письмо» в прозе или стихах. В работах внутри данной номинации ребята обращаются к участникам ВОВ, труженикам тыла, детям войны;
- «Рисунок» в форме портрета, пейзажа или натюрморта. В номинацию входят работы участников, выполненные в любой технике, раскрывающие тематику ВОВ;
- «Видео», содержащее интервью, мультфильм, рассказ или творческий номер. В Номинацию входят видеоролики, посвященные тематике ВОВ.
Работы принимаются до 6 апреля 2021 года на сайте
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Конкурс проводится институтом уполномоченных по правам ребенка совместно с движением «Юнармия» и при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.