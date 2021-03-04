«Грубость и нервирование» - роженицы пожаловались на Псковский перинатальный центр

13:04, 04 марта 2021, ПАИ

Роженицы пожаловались на грубость и нервирование со стороны персонала Псковского перинатального центра во время круглого стола «Счастливая мама – здоровый ребёнок», который прошёл 3 марта.

Поводом для проведения круглого стола стали жалобы от женщин в адрес уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

«Женщины чувствовали, что в отношении них было недостаточно внимания, либо считали, что была проявлена грубость», - отметила Наталия Соколова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Кроме того, часть псковичек обратилась с просьбой оказать содействие в вопросе организации мягких родов в Перинатальном центре.

«Женщина является активной участницей, а не просто больной, потому что роды – это не болезнь, а естественный процесс, и хочется, чтобы для женщины он был счастливым».

Участие в круглом столе приняли мамы, которые уже рожали, беременные, которым предстоит родить, а также профессиональные психологи, юристы, доула и специалисты по грудному вскармливанию.

В анкетировании на тему удовлетворенности процессом родов в новом перинатальном центре приняли участие 220 женщин.

«Большая часть женщин удовлетворены родами и хотели бы рожать там повторно, но у них есть вопросы, - отметила детский омбудсмен. – Самые актуальные жалобы – грубость к роженицам и нервирование женщины со стороны среднего и младшего персонала».

52% опрошенных ответили, что довольны родами, 36,1% считают, что ожидали лучшего, 11,9% опрошенных остались недовольны.

При этом воспользоваться услугами перинатального центра второй раз хотели бы 57,9%, а остальные опрошенные предпочли бы выбрать другое место для родов.

80,3% женщин оценили комфортные условия пребывания в стационаре, ещё 54,4% - техническое оснащение и современное медоборудование.

С грубым и некорректным отношением персонала столкнулись 34% женщин, а с недостатком внимания во время родов – 28,1%. Примерно 20% отметили крайне грубое и некорректное отношение, такое как высказывание по поводу внешности, сексуальной жизни, «неумения рожать» и т. д.

Около 1/3 опрошенных женщин не получили возможности реализовать своё право в партнерских родах.

75,4% женщин отметили, что им не предлагали выбор позы во время потуг и рождения малыша, при этом 14,4% рожениц подчеркнули, что им было неудобно рожать лёжа на спине.

Оказанием помощи при налаживании грудного вскармливании остались недовольны 33,3% - они отметили, что им никогда не помогал. 31,8% женщин отметили, что им не помогали, но и не мешали, с грудным вскармливанием они справились самостоятельно. 27,3% мам рассказали, что их заставляли допаивать ребёнка водой или кормить смесью.

47,7% рожениц не нуждались в помощи психологов, но 26,1% считает, что психолог мог бы помочь справиться с трудностями.