Школы и детсады намерена строить Белоруссия в Псковской области

12:29, 04 марта 2021, ПАИ

Соцобъекты, речь о школах и детсадах, намерена строить Белоруссия в Псковской области, сообщил министр архитектуры и строительства республики Руслан Пархамович. Об этом пишет БЕЛТА.

По словам Пархамовича, сейчас одновременно строятся порядка пяти объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской и Калужской областях. Основной движущей силой для экспорта строительных услуг является холдинг «Белстройцентр». Речь идет о детских садах, школах.

«Также мы имеем хорошие перспективы на сотрудничество с Брянской и Псковской областями. В целом до конца 2025 года мы планируем реализовать более 12 таких проектов на территории Российской Федерации», - сказал Руслан Пархамович.