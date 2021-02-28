Юные псковские боксёры отобрались на первенство России

12:35, 04 марта 2021, ПАИ

Юные боксёры, представители Центра спортивной подготовки Псковской области, отобрались на первенство России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В Калининграде на стадионе «Трудовые резервы» прошло первенство Северо-Запада по боксу среди юношей и девушек в старшей возрастной группе (2005-2006 года рождения). Псковскую область на ринге представляли Николай Мураев (весовая категория 50 кг) из Пустошки, Виталий Потапов (52 кг) из Дедовичей, Валерий Трофимов (57 кг) из Локни, Артём Гусейнов (52 кг), Данила Ковалёв (54 кг) и Илья Бунделев (63 кг) из Великих Лук, Антон Коношенко (54 кг), Фёдор Осипов (80 кг), Иван Иванов (80 кг), Лидия Шутова (54 кг) и Анна Сергеева (70 кг) из Пскова.

По итогам соревнования Фёдор Осипов и Анна Сергеева стали золотыми медалистами первенства в своих весовых категориях. Лидия Шутова стала серебряной призеркой. Бронзу завоевал Валерий Трофимов.

Победители и призеры чемпионата отобрались на первенство страны по боксу.

Главный тренер сборной Псковской области по боксу Вадим Голик назвал выступление в Калининграде удовлетворительным и попросил присмотреться к дальнейшему пути «псковского гиганта» 198-сантиметрового Федора Осипова.

«Он провёл красивейший финальный поединок, очень яркий боксёр растёт. Но и все другие ребята молодцы – и те, кто возвращается с медалями, и те, кто уступил свои поединки», – сказал Вадим Голик.

Сейчас представителей псковской школы бокса ждёт ещё два окружных первенства по более младшим возрастам, после чего состоится чемпионат округа среди мужчин и женщин.