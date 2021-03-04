Японец отказался от эвакуации после аварии на «Фукусиме» из-за котов и кабанов

12:50, 04 марта 2021, ПАИ

Японский инженер Сакаэ Като отказался от эвакуации после аварии на АЭС «Фукусима» из-за животных. Уже 10 лет он живёт в одиночестве в оставленных людьми районах и заботится о кошках, собаке и даже диких кабанах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство Reuters.

Сейчас Като 57 лет, до землетрясения он владел небольшой строительной компанией. После Великого восточного землетрясения 11 марта 2011 года власти начали экстренно эвакуировать всех жителей пострадавших районов, а он предпочел остаться. «Я нужен здесь, чтобы позаботиться о брошенных животных, и я не хочу покидать дом, в котором жили три поколения предков», - пояснил инженер.

На попечении Като находится 41 кошка. Кроме того, он спас собаку и подкармливает собачьим кормом диких кабанов, которые приходят к его дому на закате. По словам японца, ежемесячно на корм для животных у него уходит около 7 тысяч долларов. В связи с тем, что в эвакуированных районах отключены все коммуникации, в доме инженера нет воды. Ему приходится ездить к источнику или наполнять емкости в общественных туалетах за пределами отселенной зоны.

При этом Като вызывает недовольство местных властей. В частности, они негативно относятся к его заботе о диких кабанах, которые могут представлять опасность для людей и подкапывать здания. 25 февраля мужчина даже был арестован за то, что выпустил кабана, попавшего в ловушку в лесу.