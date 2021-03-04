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Культура

Образцово-показательный оркестр Росгвардии выступит на фестивале русской музыки в Пскове

21 марта на 47-м фестивале русской музыки в Пскове выступит образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ. Об этом заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, программа для оркестра Росгвардии была изменена на более классическую специально для фестиваля, поскольку они ранее делали уклон больше в сторону эстрады.

Главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский заявил, что за неделю оркестр Рогсвардии должен изучить программу «на износ», но, благодаря большому труду, они справляются.

47-й фестиваль русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, пройдет с 16 по 22 марта. Фестиваль откроет выступление Академического большого хора под управлением Льва Конторовича в сопровождении Псковского губернаторского симфонического оркестра. На фестивале прозвучит фантазия по симфонической сюите Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада», сопровождаемая песочной анимацией, а также балеты «Спящая красавица» и «Шопениана» Михаила Фокина, которые запланированы на 20 и 21 марта.

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