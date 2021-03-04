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Культура

Откуда взялась птица на афише 47-го фестиваля русской музыки, рассказала Елизавета Барышникова

Откуда взялась птица на афише 47-го фестиваля русской музыки, рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 4 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, логотип птицы на афише появился не просто так – это изображение барельефа псковского храма. «Мы черпали при создании логотипа вдохновение у храма Одигитрии в Пскове. Вдохновили нас на эту птицу керамические изразцы, расположенные там. А после петербургский дизайнер поселил у нас на афишах эту птичку», – отметила Елизавета Барышникова.

47-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове в БКЗ филармонии с 16 по 22 марта.

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