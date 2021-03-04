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Общество

Концерт «Дворжак – 180» станет отличным подарком псковским женщинам – директор филармонии

Концерт, посвященный юбилею композитора Антонина Дворжака, станет подарком псковским женщинам к 8 Марта. Об этом заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 4 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Концерт «Дворжак – 180» пройдёт 5 марта в Большом концертном зале Псковской областной филармонии при участии Псковского губернаторского симфонического оркестра.

Художественный руководитель, главный дирижёр Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский отметил, что чувствуется боязнь слушателей возвращаться в зал после пандемии. «Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, люди должны перейти рубеж возвращения к нормальной жизни, в которой звучит музыка, есть место творчеству. Приглашаем вас завтра прийти на этот концерт виолончели», - обратился он к псковичам. По его словам, каждый концерт, который проходит в Пскове, необычный, и выступление 5 марта не исключение.

Елизавета Барышникова заметила, что покупка билетов на концерт станет отличным подарком к 8 Марта, так как в выступлении примет участие музыкант Борис Андрианов – «не только известный виолончелист, но еще и красивый мужчина».

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