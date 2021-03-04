Готовим подарки к 8 Марта

17:44, 04 марта 2021, ПАИ

Подарить на праздник сервиз, хрустальную вазу или постельное белье? С развитием технологий многие традиционные подарки уступили место технологичным подаркам. Даже книги и те теперь электронные. Правда, техника служит все-таки не один год. А подарки нужно дарить регулярно. И каждый раз приходится сталкиваться с мучительным выбором: что же подарить? Мы поговорили с директором филиала МТС в Псковской области Ольгой Рябченко. Она рассказала, какие подарки чаще всего выбирают на 23 Февраля и 8 Марта, и дала несколько рекомендаций.

По словам Ольги, перед 23 Февраля заметно растет спрос на аксессуары стоимостью до 5 000 рублей. Например, популярным подарком является комплект Спутникового ТВ МТС: и эмоций много, и покупка на долгий срок, да и польза сразу для всей семьи. В то же время мужчины к 8 Марта тоже часто выбирают функциональные вещи, а потратить, по статистике, готовы в полтора раза больше, чем покупатели-женщины. Если вы, как и многие, дарили своим любимым дамам, кажется, уже все, смотрите советы Ольги.

Что подарить

Маме

С раннего детства 8 Марта – праздник мам. И, разумеется, мамы ждут от нас подарков. Надеемся, смартфон у вашей мамы давно есть, и вы уже получили от нее порцию гифок в ватсапе на 23 Февраля. Если еще нет, имеет смысл присмотреть бюджетные модели Sаmsung, Xiaomi, Honor, Huawei. Рекомендуем обращать внимание на характеристики камеры и объем памяти. Для сохранения новых видеорецептов пирогов и салатов 32 Гигабайт маме будет явно недостаточно. А хорошая камера позволит не только пересылать фотографии в мессенджерах, но и распечатать на память даже в большом формате.

Хорошим подарком станет электронная книга. Все-таки многие наши мамы выросли в Советском Союзе – самой читающей в мире стране. А тут можно всю библиотеку носить в кармане и читать, где удобно: дома, на даче, в транспорте, в очереди в поликлинике или на маникюр. Можно сразу оформить подписку в МТС библиотеке.

Если мама не читатель, то отличным подарком станет комплект Спутникового ТВ МТС. Трансляции в высоком цифровом качестве. Кино и сериалы – русские и зарубежные, каналы про обустройство дома и кулинарию. И бюджетно: всего 2990 рублей за комплект.

Подключить Спутниковое ТВ МТС можно, позвонив по телефону 88002500890 или оставив заявку на сайте sputnik.mts.ru.

Бабушке

Бабушка – тот человек, который часто больше всего о нас заботился. И сейчас они сами нуждаются в заботе. Отличным подарком к празднику может стать фитнес-браслет с функцией контроля за давлением и сердцебиением. Даже если бабушка консервативна в отношении новаций, такую полезную вещь она наверняка оценит.

В современном ритме смартфон бабушке тоже не помешает. Можно купить самую бюджетную модель, например, и научить бабулю пользоваться видеозвонками и пересылать картинки. Это очень украсит ее жизнь!

Спутниковое ТВ МТС – отличный подарок и для бабушки: наверняка она обрадуется каналам со старыми советскими фильмами или концертами, индийским сериалом и каналам, посвященным садоводству.

Жене

Это, наверное, самое сложное. У кого-то жена придерживается позиции, что дорог не подарок, а внимание, поэтому будет рада любому, даже небольшому сувениру, например моноподу (она же «селфи-палка»). Отличный вариант - Huawei AF15. В сложенном виде – меньше 20 см. В рабочем – до 66 см. К тому же может легко превращаться в штатив. И бюджетно – всего 2000 рублей.

Но от кого-то «половинка» ждет гораздо более существенного подарка. Для рассчитывающих на премиум в новой серии iPhone 11 и 12 можно выбрать модели приятного фисташкового или пудрового цветов.

Более доступный вариант хорошего подарка – ОТТ-приставка. На нее устанавливаешь онлайн-кинотеатр и смотришь и ТВ, и отдельные фильмы из каталога. Производят их Xiaomi, Huawei, ZTE. У нас есть хорошие скидки на собственную приставку МТС на платформе Android c предустановленным онлайн-кинотеатром МТС. Сейчас она обойдется в 3600 рублей, и это включает три месяца доступа к онлайн-кинотеатру с 132 телеканалами и тысячами фильмов.

Девушке

Девушек нужно удивлять и баловать. Отличным подарком станут умные часы или фитнес-браслет. Это целая «система заботы» и упрощения жизни. Отвечать на звонки и сообщения можно, не доставая телефон. Часы будут следить за всеми мыслимыми показателями здоровья от уровня кислорода до нагрузок, одновременно это удобный плеер и кошелек и многое другое. Бюджетные модели начинаются от 4 тысяч рублей. Новые модели Apple Watch доходят до 40 тысяч.

Активная барышня точно обрадуется экшен-камере, позволяющей делать съемки даже на экстремальной скорости. Игрушка недешевая: средняя стоимость 25 тысяч рублей. Но бывают и более доступные (3-6 тысяч) модели. Но спортсменке, активистке, отличнице подарок точно пригодится.

Дочке

Дети – постоянный объект нашей заботы и беспокойства. Обеспечить заботу и порадовать ребенка смогут умные часы для детей. Они позволяют ограничить прием звонков с незнакомых номеров. Помогают отследить геолокацию: вы всегда сможете проверить, где ребенок, а если он покинет обозначенную безопасную зону – получите уведомление об этом. У многих детских моделей есть аудиомониторинг: вы можете включить эту функцию и услышать, чем занят ребенок. А на случай критических ситуаций на экране есть кнопка SOS, которой ребенок может воспользоваться, если не может вам позвонить.

Дочке можно подарить планшет: он пригодится для игр, общения в соцсетях, просмотра коротких роликов. Экран планшета больше, чем у телефона, поэтому нагрузка на глаза хоть немного, но меньше.

Сестре

Сестры – наши вечные соперники и лучшие друзья. Им даришь то, что выбрал бы себе. Самое простое – наушники. Тут выбор самый большой: от простейшей гарнитуры в виде приятного аксессуара до Hi Tech вариантов. Сами девушки нередко выбирают не «затычки», а накладные наушники. Это скорее такой домашний вариант, с большими удобными наушниками можно заниматься спортом или уборкой под музыку, которая никому не мешает.

Если мешать некому, отличный подарок портативная или умная колонка. С учетом повсеместной внедрившейся после пандемии удаленки поможет организовать «конференц-зал» в спальне. Или устроить вечеринку на даче, или мыть посуду, подпевая любимому исполнителю. Умная колонка одинокой девушке составит компанию и повеселит. Семейной облегчит процесс воспитания – искусственный интеллект на бесконечные детские «почему» может отвечать часами.

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